إيران تحتجز سفينة جديدة في مياه الخليج

أفادت البحرية الإيرانية بتوقيف سفينة أجنبية في مياه الخليج، اليوم السبت، بتهمة تهريب وقود، واحتجاز 12 بحارا من الجنسية الفلبينية، حسبما

أفاد موقع روسيا اليوم.

ونقل التلفزيون الإيراني عن مصادر رسمية، أن البحرية الإيرانية أوقفت عند سواحلها

سفينة تحمل 283 ألفا و900 لتر من الوقود المهرب.

وأضافت أنه تم اعتقال من كان على متن السفينة، وهم 12 شخصا من الجنسية الفلبينية، ويتم التحقيق معهم لتقديمهم إلى القضاء​​​.