إيران تنفذ المرحلة الثالثة من تقليص التزاماتها النووية

أعلن المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، بهروز كمالوندي، أن بلاده بدأت بتنفيذ الخطوة الثالثة لتقليص التزاماتها بالاتفاق النووي، حسبما أفاد موقع روسيا اليوم.
وأوضح في تصريح صحفي، أن تقليص إيران التزاماتها النووية جاء ردا على انتهاكاتواشنطن للاتفاق.
وقال: "بعد الاتفاق النووي واجهنا نكث العهود الأمريكية، وكان ذروتها انسحاب واشنطن من هذا الاتفاق، لذلك قررنا إيجاد توازن في التعهدات حتى عودة الجانب الآخر إلى تعهداته"،مشيرا إلى أن إيران تسعى لإيجاد توازن بين حقوقها والتزامات الطرف المقابل في الاتفاق النووي.
وأكد كمالوندي أنه لم يعد أمام إيران الآن أي تعهد بشأن مستوى تخصيب اليورانيوم، و أنها ماضية في طريقها لتحقيق نسبة التخصيب التي تطمح إليها، مشيرا إلى ضرورة أن يلبي تخصيب اليورانيوم احتياجات البلاد.
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