إيران تبدأ تشغيل أجهزة طرد مركزي متطورة لتخصيب اليورانيوم

بدأت إيران تشغيل أجهزة متطورة للطرد المركزي سيؤدي إنتاجها إلى زيادة مخزون اليورانيوم المخصب، حسبما أعلن، اليوم السبت، الناطق باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي.
وقال كمالوندي في مؤتمر صحافي في طهران إن المنظمة بدأت تشغيل عشرين جهازاً من نوع "آي آر-4" وعشرين جهازاً آخر من نوع "آي آر-6"، بينما لا يسمح الاتفاق النووي الموقع في 2015، لإيران في هذه المرحلة بإنتاج اليورانيوم المخصب سوى بأجهزة للطرد المركزي من الجيل الأول (آي آر-1).
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