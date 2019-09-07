الاحتلال الإسرائيلي يقصف غزة

قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم السبت، موقعين في شرق بيت حانون وشمال بيت لاهيا في قطاع غزة بالصواريخ.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد قالت إن خمسة صواريخ أطلقت من شمال القطاع فجراً سقط إحداها في مستوطنة أشدروت متسبباً في أضرار بسيطة وحريق دون وقوع إصابات. اقرأ أيضا.. غـارات إسرائيلية على غزة

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