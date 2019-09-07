الأقمار الصناعية ترصد "أدريان داريا 1" قبالة ميناء طرطوس السوري

قالت شركة ماكسار تكنولوجيز الأميركية لتكنولوجيا الفضاء، اليوم السبت، إن أقماراً صناعية صورت ناقلة النفط الإيرانية(أدريان داريا 1)،وهي محور خلاف بين طهران ودول الغربية، قبالة ميناء طرطوس السوري .

وأظهرت الصور التي قدمتها شركة ماكسار الناقلة قريبة جداً من ميناء طرطوس.

وأظهرت بيانات رفينيتيف لتتبع حركة السفن، الثلاثاء الماضي، أن الناقلة أغلقت فيما يبدو جهاز الإرسال والاستقبال في عرض البحر المتوسط قبالة الساحل الغربي لسوريا.

وأظهرت البيانات أن الناقلة التي تحمل نفطاً إيرانياً أرسلت آخر إِشارة تحدد موقعها بين قبرص وسوريا وهي مبحرة شمالاً الساعة 15:53 بتوقيت جرينتش الإثنين الماضي.

واحتجزت قوات مشاة البحرية البريطانية الخاصة الناقلة، التي كانت تعرف من قبل باسم (جريس 1)، قبالة جبل طارق في الرابع من يوليو للاشتباه في أنها متجهة إلى سوريا في انتهاك لعقوبات الاتحاد الأوروبي.

وبعد ذلك بأسبوعين احتجزت إيران ناقلة ترفع العلم البريطاني في مضيق هرمز.

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وأفرجت حكومة جبل طارق عن الناقلة الإيرانية يوم 15 أغسطس بعد أن تلقت تأكيدات رسمية خطية من طهران بأن الناقلة لن تفرغ حمولتها البالغة 2.1 مليون برميل من النفط في سوريا.

ومع ذلك ترجح مصادر في قطاع الشحن أن تحاول الناقلة نقل جزء من حمولتها إلى سفينة أخرى بعدما قالت إيران إن عملية البيع قد تمت.