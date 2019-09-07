ارتفاع حصيلة إعصار دوريان في الباهاما إلى 43 قتيلاً

أعلن مكتب رئيس حكومة الباهاما، أمس الجمعة، أن الإعصار دوريان أودى بحياة 43 شخصاً، موضحاً أنه يخشى أن تكون حصيلة الخسائر البشرية أكبر من ذلك.

وقالت إيريكا ويلز كوكس الناطقة باسم رئيس الحكومة في الباهاماس هوبير مينيس لشبكة "ان بي سي نيوز" الأميركية "43 قتيلاً إنه العدد الرسمي إلى جانب العديد من المفقودين"، وأضافت "نتوقع أن ترتفع الحصيلة بشكل كبير".

وكانت الحصيلة السابقة تتحدث عن ثلاثين قتيلاً في الإعصار دوريان الذي ضرب الجزيرة عندما كانت شدته خمس درجات، وهي الأعلى.

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