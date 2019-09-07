أعلن مكتب رئيس حكومة الباهاما، أمس الجمعة، أن الإعصار دوريان أودى بحياة 43 شخصاً، موضحاً أنه يخشى أن تكون حصيلة الخسائر البشرية أكبر من ذلك.
وقالت إيريكا ويلز كوكس الناطقة باسم رئيس الحكومة في الباهاماس هوبير مينيس لشبكة "ان بي سي نيوز" الأميركية "43 قتيلاً إنه العدد الرسمي إلى جانب العديد من المفقودين"، وأضافت "نتوقع أن ترتفع الحصيلة بشكل كبير".
وكانت الحصيلة السابقة تتحدث عن ثلاثين قتيلاً في الإعصار دوريان الذي ضرب الجزيرة عندما كانت شدته خمس درجات، وهي الأعلى.
اقرأ أيضاً... ارتفاع حصيلة إعصار دوريان في الباهاما إلى 30 قتيلاً
كانت هذه تفاصيل خبر ارتفاع حصيلة إعصار دوريان في الباهاما إلى 43 قتيلاً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.