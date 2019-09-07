فرضت شركة النقل الإسباني “فيكتاليا” المفوض لها تدبير خدمات النقل العمومي في مدينة آسفي رسوم تسجيل على الطلبة والموظفين الراغبون في الاشتراك الشهري من خلال بطاقات الإشتراك، إذ ألزمت الشركة المذكورة الطلبة بأداء مبلغ 60 درهمًا كرسوم للتسجيل أولية، بينما تتقاضى الشركة من الطلبة مبلغ 70 درهمًا شهريًا كثمن الإشتراك في خدمات النقل.
وخرج عبد الجليل البداوي، رئيس المجلس البلدي لآسفي لإتهام الشركة بخرقها لدفاتر التحملات الموقعة بين المجلس والشركة الإسبانية إذ كشف في مراسلة حصل “اليوم24” على نسخة منها، أن الشركة تستخلص في المجموع ما يصل إلى 130 درهمًا من الطلبة، وذلك في خرق سافر لدفاتر التحملات والعرض التقني وكذا الاتفاقية المبرمة بين المجلس والشركة فيما يخص بطاقات الاشتراكات المتعلقة بالطلبة والموظفين على حد سواء.
وطالب رئيس المجلس من الشركة، التقيد بكناش التحملات والعقد المبرم بين الشركة والجماعة وعدم إتخاذ أيّ إجراءات خارج الإطار القانوني، وهدد رئيس المجلس، بأن الاستمرار في هذا الخرق سيلزمه إلى فرض عقوبات زجرية ضد الشركة كما هو منصوص عليها في دفتر التحملات.
كانت هذه تفاصيل خبر شركة النقل “فيكتاليا” لآسفي تفرض مبالغ مالية على الطلبة للتسجيل ومجلس المدينة يتهمها بخرق دفتر التحملات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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