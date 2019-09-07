شكرا لقرائتكم خبر عن إفشال محاولة تسلل لمليشيا الحوثي في تعز والان مع التفاصيل

أحبطت قوات الجيش الوطني، الجمعة، تسللاً لميليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، في جبهة مقبنة غربي محافظة تعز جنوبي غربي البلاد.

وحاولت عناصر من الميليشيا الحوثية الإرهابية، التسلل، مساء أمس، باتجاه مواقع أبطال الجيش في تبة "الخزان"، بعزلة اليمن، جنوبي مديرية مقبنة.

وأجبرت قوات الجيش اليمني عناصر الميليشيا المتمردة، على التراجع والفرار، بعد تكبيدها خسائر في صفوفها.