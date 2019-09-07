شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الفلبيني: إصابة 7 في انفجار داخل سوق عامة بجنوب البلاد والان مع التفاصيل
قال الجيش الفلبيني، السبت، إن ما لا يقل عن 7 أشخاص أصيبوا في انفجار وقع في سوق عامة في جنوب الفلبين في ساعة مبكرة في رابع تفجير تشهده تلك المنطقة خلال 13 شهرا.
ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الانفجار ولكن الجيش قال إن جماعة متشددة تعمل في مدينة إيسولان بإقليم سلطان قدرات من بين المشتبه بهم.
ويأتي أحدث تفجير مع زيادة حدة التوتر في جنوب الفلبين المضطرب بعد وقوع 3 حوادث خلال العام الأخير قالت السلطات إنها كانت تفجيرات انتحارية لمتشددين مرتبطين بتنظيم داعش الإرهابي.
وأظهر مقطع مصور وقوع انفجار في ساحة انتظار للدراجات النارية.
وقال الميجر ارفين ايناسينس المتحدث العسكري بالمنطقة للصحفيين إن شحنة ناسفة بدائية وضعت بجانب دراجة نارية.
وأدى تفجير قام به أشخاص يشتبه بأنهم أعضاء في جماعة مؤيدة لتنظيم داعش إلى إصابة ما لا يقل عن 18 شخصا في مطعم في سلطان قدرات بمنطقة مينداناو في أبريل/نيسان الماضي.
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