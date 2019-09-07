شكرا لقرائتكم خبر عن إيران تحتجز سفينة جديدة في المياه الدولية بتهمة تهريب الوقود والان مع التفاصيل

قالت البحرية الإيرانية إنها أوقفت سفينة أجنبية في مياه الخليج اليوم السبت، بتهمة تهريب وقود، واحتجاز 12 بحارا من الجنسية الفلبينية.

ونقل التلفزيون الإيراني عن مصادر رسمية، أن البحرية الإيرانية أوقفت عند سواحلها سفينة تحمل 283 ألف و900 ليتر من الوقود المهرب.

وأكدت أنه تم اعتقال من كان على متن السفينة، وهم 12 شخصا من الجنسية الفلبينية، ويتم التحقيق معهم لتقديهم إلى القضاء.

يأتي هذا في حين أكد مسئول إيراني أن بلاده بدأت المرحلة الثالثة من تخفيض الالتزامات بالاتفاق النووي.

وأضاف، اليوم السبت، أيلول 07، 2019: رفعنا أي قيود كانت مفروضة على البحث والتطوير بموجب الاتفاق النووي.

وتابع: سنقوم بزيادة احتياطي اليورانيوم من خلال أكثر من 1000 جهاز للطرد المركزي ولا توجد تعهدات بالنسبة إلى مستوى التخصيب.

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وأكد أن لدى بلاده القدرة على رفع مستوى تخصيب اليورانيوم إلى أكثر من 20%.

وقال: أبلغنا الوكالة الدولية للطاقة الذرية بقرار تخفيض الالتزام بالاتفاق النووي.

وأشار إلى أنه لم يعد أمام إيران أي قيود بشأن مستوى تخصيب اليورانيوم.

وذكر أن إيران ستقوم بزيادة احتياطي اليورانيوم من خلال أكثر من 1000 جهاز للطرد المركزي، مضيفا أنه لا توجد تعهدات بالنسبة إلى مستوى التخصيب.

وأكد المسؤول الإيراني أنه خلال الشهرين المقبلين سيصبح 164 جهازا من أجهزة الطرد المركزي من طراز "آي4" جاهزا للتشغيل .

ولفت المسئول الإيراني إلى أن بلاده لديها القدرة على تخصيب اليورانيوم بما يتجاوز 20 في المئة ، لافتا إلى أنه يمكن التراجع عن قرار خفض الالتزام بالاتفاق النووي إذا أوفت الأطراف الأخرى بوعودها - على حد زعمه- .

وقال إنه بعد التقليص الجديد للالتزام بالاتفاق النووي، أصبح بإمكان الصناعة النووية الإيرانية تحقيق أهدافها البعيدة المدى بسهولة.