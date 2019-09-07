شكرا لقرائتكم خبر عن ميليشيا الحوثي الإيرانية تقصف قرى بمحافظة الضالع والان مع التفاصيل
شنت ميليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، الجمعة، قصفاً مدفعياً مكثفاً وعشوائياً، على قرى يمنية في محافظة الضالع جنوب البلاد.
وذكرت مصادر محلية، وفق موقع "سبتمبر نت" التابع لوزار الدفاع اليمنية، أن "ميليشيا الحوثي المتمردة، قصفت بالمدفعية الثقيلة وبشكل عشوائي قرى لكمة والدوكي والشغادر وعسقة، بمنطقة حجر غربي المحافظة".
وأضافت المصادر، أن "القصف المدفعي الحوثي طال عدة منازل في القرى المتفرقة".
وأوضحت، أن القصف أسفر عن أضرار جسيمة في منازل وممتلكات المواطنين.
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