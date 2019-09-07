شكرا لقرائتكم خبر عن تدمر 21 منزلا.. حرائق الغابات تجتاح ساحل أستراليا الشرقي والان مع التفاصيل

يحاول رجال الإطفاء في أستراليا السيطرة على الرياح العاتية وحرائق الغابات التي دمرت حتى الآن ما لا يقل عن 21 منزلا في ولايتين بالساحل الشرقي لأستراليا.

واحتدم أكثر من 100 حريق في ولايتي كوينزلاند ونيو ساوث ويلز، السبت، مع توقع مكتب الأرصاد الجوية باستمرار الوضع الصعب بالنسبة لرجال الإطفاء بسبب الجفاف وعدم سقوط أمطار تذكر خلال الشتاء.

وفي ولاية كوينزلاند الشمالية الشرقية، قالت رئيسة الوزراء، أناستيشا بالوتشاك، إن 51 حريقا كان مشتعلا، كما دُمر 17 منزلا في الوقت الذي سيظل فيه الخطر الي تشكله الحريق مرتفعا لعدة أيام على الرغم من تراجع درجات الحرارة.

وشهدت نيو ساوث ويلز أكثر ولايات أستراليا سكانا اشتعال أكثر من 65 حريقا في الغابات، السبت.