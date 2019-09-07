حريق ثانٍ في الشورجة

أفاد مصدر في الشرطة، السبت، بأن حريقاً اندلع داخل محل في الشورجة وسط بغداد، في ثاني حادث تشهده المنطقة اليوم.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "حريقاً اندلع داخل محل لبيع الساعات في منطقة الشورجة".
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "ثلاثة فرق من الدفاع المدني وصلت إلى موقع الحريق وتعمل على إخماده".
يذكر أن فرق الدفاع المدني أخمدت، صباح اليوم، حريقاً اندلع داخل عمارة تجارية في الشورجة.
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "ثلاثة فرق من الدفاع المدني وصلت إلى موقع الحريق وتعمل على إخماده".
يذكر أن فرق الدفاع المدني أخمدت، صباح اليوم، حريقاً اندلع داخل عمارة تجارية في الشورجة.
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