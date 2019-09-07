رئيس برشلونة يتحدث عن مستقبل ميسي وكواليس صفقة نيمار

وقال بارتوميو في مقابلة مع تلفزيون برشلونة : "كان صيفاً هادئاً باستثناء قضية نيمار ، لقد تم اكتمال الفريق، ولكن باريس سان جرمان فتح الباب أمام رحيل نيمار، وحينئذ بدأنا مفاوضات مفتوحة لم تصل إلى اتفاق مشترك".وبين: "لم يضع برشلونة أسماء لاعبين على مائدة المفاوضات لمبادلتهم بنيمار، لقد تحدثنا نحن عن مبادلة لاعبين، ولكن باريس سان جرمان هو من وضع الأسماء، وبدون الحديث عن أي أسماء لقد دارت الصفقة حول إمكانية إعارة لاعب مع خيار الشراء الإلزامي الموسم المقبل"، وفقا لصحيفة "آس" الإسبانية.

وفيما يتعلق باحتمالية تعاقد برشلونة مع نيمار خلال سوق الانتقالات الشتوية المقبلة وما قام به النادي من أجل عودة البرازيلي، فأضاف: "لقد فعل برشلونة كل ما هو ممكن لمحاولة التعاقد مع نيمار، واللاعب لن يستطيع الانضمام إلينا في يناير".



وتابع: "لقد فعل نيمار كل ما كان يتوجب عليه فعله، لقد أخبر ناديه برغبته في الرحيل، لقد فعل كل ما هو ممكن، ولكنه سيلعب رفقة باريس سان جرمان هذا الموسم".

وأوضح، أن "الصفقة لم تكن سهلة، وأتفهم أن هناك لاعبين كانوا يأملون عودة نيمار، فميسي لم يطلب مني أبدا التعاقد مع نيمار، وأما بالنسبة إلى مطالبة لاعبين بالتعاقد مع آخرين فهي أسطورة حضرية لا أكثر، اللاعبون يتصرفون داخل الملعب فقط وليس بمكاتب الإدارة، لقد تحركنا لضم نيمار لأنها كانت إحدى الفرص الإضافية".

وبشأن مستقبل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، أكد رئيس برشلونة أن عقد ليونيل ميسي مع الفريق ينتهي عقب انتهاء موسم 2020-2021، وأن "ميسي يمكن أن يترك البارسا قبل موسم 2020-2021".

Advertisements

وعن احتمالية بقاء ميسي حتى نهاية عقده، قال: "كما هو الحال في حالات تشافي وإنيستا وبويول، يجب أن يتمتع ميسي أيضا بحرية تقرير مستقبله ومتى يريد التوقف عن لعب كرة القدم".

وأضاف: "وقع ميسي منذ عامين لمدة 4 مواسم، يمكنه مغادرة برشلونة قبل بدء الموسم الأخير".

وواصل: "ميسي لديه الشرط الجزائي نفسه الذي تم وضعه في عقود بويول وتشافي وإنييستا، لا يمكن أن يكون أقل من ذلك".