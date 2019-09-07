إخماد حريق الشورجة دون إصابات

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "20 فرقة من الدفاع المدني أخمدت الحريق الذي اندلع داخل عمارة تجارية في الشورجة".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "الحريق لم يسفر عن وقوع أية إصابات".



يذكر أن حريقاً اندلع، صباح اليوم، داخل عمارة تجارية في حي الشورجة وسط العاصمة بغداد.