إخماد حريق الشورجة دون إصابات

أفاد مصدر في الشرطة، السبت، بإخماد حريق الشورجة دون وقوع إصابات بشرية.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "20 فرقة من الدفاع المدني أخمدت الحريق الذي اندلع داخل عمارة تجارية في الشورجة".
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "الحريق لم يسفر عن وقوع أية إصابات".
يذكر أن حريقاً اندلع، صباح اليوم، داخل عمارة تجارية في حي الشورجة وسط العاصمة بغداد.
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "الحريق لم يسفر عن وقوع أية إصابات".
يذكر أن حريقاً اندلع، صباح اليوم، داخل عمارة تجارية في حي الشورجة وسط العاصمة بغداد.
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