الصحة توضح حقيقة استقطاعها مبالغ مالية مقابل خدمات التبرع ونقل الدم

اوضحت وزارة الصحة، السبت، ما نشر بشأن استقطاعها مبالغ مالية مقابل خدمات التبرع ونقل الدم.
وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "ما تناقلته بعض وسائل التواصل الاجتماعي وعرضته احدى الفضائيات بشأن استقطاع الوزارة مبالغ مالية مقابل خدمات التبرع ونقل الدم، عار عن الصحة".
واضاف ان "كافة خدمات التبرع ونقل الدم تتم بشكل مجاني تماما للمؤسسات الحكومية في كافة مصارف الدم الرئيسية والفرعية في بغداد والمحافظات".
يذكر ان احدى الفضائيات نشرت في وقت سابق خبرا تضمن ان وزارة الصحة تقوم باستقطاع مبالغ مالية مقابل خدمات التبرع ونقل الدم.
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