'دوريان' ينهي حياة 43 شخصاً في أميركا

ونقلت قناة "إن بي سي" الأميركية عن ممثل لرئيس وزراء جزر البهاما، هوبرت مينيس، قوله إن عدد ضحايا الإعصار وصل إلى 43 شخصا"، مشيرا إلى أن "العدد مرشح للزيادة بشكل كبير".

وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أن 35 شخصا لقوا حتفهم في الإعصار بجزر أباكوس وثمانية ف جراند باهاما، وما زالت عمليات البحث والإنقاذ مستمرة، بحسب "سبوتنك".

