الان تتابع ميليشيا الحوثي تقصف قرى في محافظة الضالع والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل 9 دقائق - 10:19 ص, 7 سبتمبر 2019 م التعليقات: 0 أضرار جسيمة لمنازل وممتلكات المواطنين الضالع - الخليج 365 استهدفت ميليشيا الحوثي المتمردة، المدعومة من إيران، أمس الجمعة، قرى يمنية في محافظة الضالع جنوب البلاد، بقصف مدفعي مكثف وعشوائي.

وذكرت مصادر محلية، وفق موقع “سبتمبر نت” التابع لوزار الدفاع اليمنية، أن “ميليشيا الحوثي المتمردة، قصفت بالمدفعية الثقيلة وبشكل عشوائي قرى لكمة والدوكي والشغادر وعسقة، بمنطقة حجر غربي المحافظة”.

وأضافت المصادر أن “القصف المدفعي الحوثي طال عدة منازل في القرى المتفرقة”.

وأوضحت أن القصف أسفر عن أضرار جسيمة في منازل وممتلكات المواطنين.

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