إيران تبدأ رسميًا تشغيل أجهزة متطورة للطرد المركزي لليورانيوم المخصب

جدة - عمرو شويل طهران - الخليج 365

بدأت إيران تشغيل أجهزة متطورة للطرد المركزي، سيؤدي إنتاجها إلى زيادة مخزون اليورانيوم المخصب، حسبما أعلن اليوم السبت الناطق باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي.

وقال كمالوندي، في مؤتمر صحفي بطهران، إن المنظمة بدأت تشغيل عشرين جهازا من نوع “آي آر-4” وعشرين جهازا آخر من نوع “آي آر-6″، بينما لا يسمح الاتفاق النووي، الموقع في 2015، لإيران في هذه المرحلة بإنتاج اليورانيوم المخصب سوى بأجهزة للطرد المركزي من الجيل الأول (آي آر-1).

وقال كمالوندي إن قرار إيران بتقليص التزاماتها النووية مشروط بأن توفي الأطراف الأخرى بتعهداتها، مضيفا أنهم سييحافظون على درجة الشفافية نفسها حول نشاطات إيران النووية التي تلتزم بها منذ اتفاق 2015 حيال الوكالة الدولية للطاقة الذرية.