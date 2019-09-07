الان تتابع بدء الاستعدادات لتبادل أسرى بين روسيا وأوكرانيا والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل 53 دقيقة - 9:35 ص, 7 سبتمبر 2019 م التعليقات: 0 شاحنتان تغادران سجنا في موسكو موسكو - الخليج 365 أعلن التلفزيون الحكومي الروسي أن الاستعدادت بدأت، اليوم السبت، لتبادل أسرى بين روسيا وأوكرانيا، ونشر لقطات لحافلات تغادر سجن ليفورتوفو في موسكو.

وأعلنت الشبكة الإخبارية “روسيا 24” أن “الحافلات غادرت سجن ليفورتوفو في إطار الاستعدادت لتبادل أسرى”.

وشاهد مراسلون لوكالة فرانس برس حافلتين تغادران، وسط حماية كبيرة للشرطة، السجن الذي يخضع لإجراءات أمنية مشددة.

وكانت نوافذ الحافلتين معتمة فيما غادرتا سجنا في العاصمة الروسية موسكو برفقة الشرطة وعلى متنهما عدد غير محدد من الأشخاص.

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