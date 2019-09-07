الإمارات تقدم مساعدات لـ30 ألف أسرة تضررت من فيضانات السودان

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السبت 7 سبتمبر 2019

صورة أرشيفية

كتب الخليج 365 ـ متابعات

قالت وكالة "وام" الإماراتية إن فريق الإغاثة الذي أوفدته مؤسسة خليفة إلى السودان الشقيق بدأ اجتماعاته المتتالية مع الدكتور محمد فضل الله نائب مفوض العون الإنساني حيث تم الانتهاء من وضع اللمسات الأخيرة على خريطة البدء بتوزيع المساعدات الإغاثية في المناطق المتضررة من الفيضانات في 4 ولايات وهي الخرطوم والجزيرة والنيل الأبيض وسنار ومن المتوقع أن يصل عدد المستفيدين في الولايات الأربع إلى حوالي 30 ألف أسرة.



وأضافت أن الفريق سيقوم بتوزيع المساعدات الغذائية والإغاثية على متضرري السيول والفيضانات في السودان والاشراف على تنفيذ برنامج الاغاثة للمتأثرين الذي يستهدف آلاف الأسر المتضررة من الامطار والسيول التي اجتاحت مناطق متفرقة من البلاد بالتعاون مع مفوضية العمل الإنساني.

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وأكد مصدر مسؤول في مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية أن المؤسسة وبناء على توجيهات القيادة الرشيدة قامت منذ اليوم الأول للفيضانات في السودان الشقيق بالتواصل مع سفارة الدولة لدى الخرطوم للوقوف على مدى الأضرار التي لحقت بالمواطنين ومنازلهم ومن ثم قامت بإيفاد وفد إغاثي بصورة عاجلة إلى السودان الشقيق والبدء بشراء المواد الإغاثية من السوق المحلي في السودان اختصارا للوقت وسرعة وصول المساعدات للمتضررين في وقت قصير.

وتابع المصدر أن وفد المؤسسة الإغاثي سيقوم بزيارات ميدانية للمناطق المتضررة .. لافتا إلى أنه سيتم توزيع المواد الغذائية الأساسية والمستلزمات الايوائية لمساعدة المتضررين من السيول على مواجهة الأوضاع الصعبة التي يعيشونها.

وأكدت التقارير الانسانية أن العشرات من الأشخاص لقوا حتفهم جراء الأمطار الغزيرة والسيول التي اجتاحت عدة ولايات بالسودان منذ مطلع أغسطس الماضي، حيث شهدت معظم الولايات أمطارا وسيولا غزيرة أدّت إلى انهيار منازل، كما قُطع الطريق الرئيس الرابط بين الخرطوم ومدينة الأبيض.

يشار إلى أن السيول تسببت في تدمير نحو 26 ألف منزل كما غمرت المياه مساحات زراعية كبيرة في بعض المناطق فضلا عن تضرر أكثر من 194 ألف شخص.