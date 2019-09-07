تعرف على سعر الدولار في مصر اليوم السبت 7 سبتمبر 2019

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السبت 7 سبتمبر 2019
صورة أرشيفية
بعد أيام من التراجع، استقر متوسط سعر الدولار في مصر، اليوم السبت، أمام الجنيه المصري، في تعاملات محدودة لدى شركات صرافة وماكينات الصرف الآلي وفروع بنوك بالمطارات وفنادق كبرى عند 16.45 جنيه للشراء و16.55 جنيه للبيع.
وقال متعاملون "فقدت العملة الأمريكية خمسة قروش (الجنيه مئة قرش) من قيمتها أمام الجنيه المصري بدعم من وفرة المعروض وهدوء الطلب"، فيما توقع بنك الاستثمار بلتون "سعر الدولار عند 16.7 جنيه بنهاية السنة المالية الحالية في يونيو المقبل.
وبدأ الجنيه المصري مساره الصاعد أمام الدولار في النصف الثاني من يناير/كانون الثاني، وهو ما يعزوه المركزي إلى زيادة التدفقات النقدية الدولارية.
وسجل متوسط سعر الدولار لدى أفرع البنك الأهلي المصري أكبر بنك حكومي 16.45 جنيه للشراء مقابل 16.55 جنيه للبيع، وهو السعر ذاته في بنوك مصر والبركة والمصري الخليجي.
وعرض مصرف أبوظبي الإسلامي أعلى سعر للدولار عند 16.53 جنيه للشراء و16.63 جنيه للبيع تلاه بنك التعمير والإسكان ليبلغ سعر الشراء 16.51 جنيه مقابل 16.61 جنيه للبيع.
وبلغ السعر في بنوك كريدي أجريكول والأهلي الكويتي والعربي الأفريقي 16.44 جنيه للشراء مقابل 16.54 جنيه للبيع.
وبالنسبة لباقي العملات الأجنبية ووفق أسعار البنك الأهلي المصري، فقد بلغ سعر شراء اليورو 18.12 جنيه والبيع 18.34 جنيه، والإسترليني للشراء 20.02 جنيه مقابل 20.44 جنيه للبيع.
وعلى صعيد العملات العربية، بلغ سعر الريال السعودي 4.37 جنيه للشراء و4.41 جنيه للبيع، وبلغ سعر الدرهم الإماراتي عند 4.47 جنيه للشراء و4.50 جنيه للبيع، في حين بلغ سعر الدينار الكويتي 54.12 جنيه للشراء وللبيع بلغ 54.48 جنيه.
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