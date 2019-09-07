سيناتور أمريكي يتهم الدولة العميقة في بلاده بعرقلة تصنيف الإخوان كجماعة إرهابية

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السبت 7 سبتمبر 2019

السيناتور تيد كروز

كتب متابعات_الخليج 365

اتهم سيناتور أمريكي جهات في "الدولة العميقة" بالولايات المتحدة بعرقلة مناقشة مشروعه أمام دوائر القرار في واشنطن من أجل ضم تنظيم "الإخوان" الإرهابي على قائمة الإرهاب في بلاده.



وقال السيناتور تيد كروز خلال جلسة نقاش في معهد هودسن بأمريكا خلال الأسبوع الجاري إن "الإخوان بتصرفاتهم ونهجهم وعملياتهم هم منظمة إرهابية، وهم لا يخفون ذلك، لا يخفونه في وثائقهم التأسيسية، وعدد من حلفائنا بما فيهم مصر يصنفون الإخوان المسلمين كمنظمة إرهابية، لأنهم عاينوا ذلك بالدرجة الأولى، مشيراً إلى أن الإخوان قتلوا مسلمين بأعداد أكبر بكثير من اليهود والمسيحيين"، بحسب ما ذكره الموقع الخاص بالسيناتور على الإنترنت.

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وأضاف كروز: "هم منظمة إرهابية أظهرت استعداداً لقتل أي شخص لا يتماشى مع نظرتهم الإرهابية، علينا بالتأكيد تصنيفهم.. إنها القوى ذاتها في الدولة العميقة، وزارة الخارجية ووزارة الخزانة التي تناقش وتقول لا تفعلوا ذلك، لا تصنفوا الإخوان المسلمين".

وتابع: "قد يقول البعض ما الفرق الذي سيشكله تصنيف جماعة الإخوان المسلمين، دعني أعطيكم مثالاً في الصين، قدمت مشروع قرار قبل سنوات لإعادة تسمية الشارع أمام السفارة الصينية، لو جابو بلازا، تيمنا بالصيني الفائز بجائزة نوبل للسلام وسجن ظلماً في الصين.. ويقول بعض الناس ما الفرق الذي سيشكله هذا؟ هذا يشكل فارقاً قوياً جداً، في كل مرة تكتب رسالة إلى السفارة سيكتب العنوان واسم الشارع وتدفع للاعتراف بوجود الشخص".

ورأى هذه القوة التي تترتب على إلقاء الضوء صوب أمر ما، ولهذا من المهم تصنيف الإخوان المسلمين لأن قول الحقيقة له قوة يخشاها الطغاة والإرهابيون والقتلة".

يذكر أن كروز تقدم بمشروع قانون لوصم الإخوان بالإرهاب في يناير (كانون الثاني) 2017.