نائبة عراقية : أمريكا تدعم “داعش”

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جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – بغداد
كشفت النائب عن تحالف “الفتح”، سهام الموسوي، الجمعة، عن وجود دعم أمريكي كبير لتنظيم “داعش” على مختلف الأصعدة.
وقالت الموسوي، في تصريح خاص لوكالة “بغداد اليوم”، إن “هناك دعما للجماعات الإرهابية “داعش” من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، من خلال عمليات تدريب وتسليح، وأيضا من خلال نقل الإرهابيين بالطائرات الأمريكية وحماية تحركات تلك المجاميع الإرهابية”.
وأضافت النائب عن تحالف الفتح، أن “هناك دعما أمريكيا كبيرا أيضا، في قضية تحركات الدواعش ونقلهم ما بين الأراضي السورية والعراقية”.
وتابعت قائلة، “لهذا سوف نعمل مع بداية الفصل التشريعي الجديد، على الإسراع في تشريع قانون إخراج القوات الأجنبية، وعلى رأسها الأمريكية من كافة الأراضي العراقية”.
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