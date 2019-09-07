كمالوندي: ايران بدأت أمس تنفيذ الخطوة الثالثة من تقليص التزامها بالاتفاق النووي

اعلن المتحدث باسم الوكالة الإيرانية للطاقة الذرية ​بهروز كمالوندي​ ان ​ايران​ بدأت أمس تنفيذ الخطوة الثالثة من تقليص التزامنا ب​الاتفاق النووي​، واوضح في ​مؤتمر​ صحفي ان الموضوع الأساسي يتناول المفاعل في آراك ونتحدث هنا عن اعادة تصميم المفاعل اضافة الى ​المياه​ الثقيلة، وسنتطرق أيضا الى الابحاث والتطوير ومفاعل "فوردو" وسنكون صريحين وسنعلن كل شيئ بشكل شفاف.

ولفت كمالوندي الى ان الصناعة النووية لدينا حتى ضمن الاتفاق النووي ستصل الى الاهداف المرسومة لها، وهناك 82 بنداً في الاتفاق النووي تتعلق بالرقابة على البرنامج النووي، واوضح ان هدفنا من تقليص التعهدات إيجاد توازن بين التعهدات والواجبات بموجب الاتفاق النووي، ونحن نتوجه إلى إنتاج مليون وحدة طرد مركزي.

واشار كمالوندي الى اننا لا نريد حالياً أن يطاول خفض التعهدات موضوع الرقابة الأممية على برنامجنا النووي، وسنقوم من خلال أجهزة الطرد المركزي لدينا بزيادة الاحتياطي من اليورانيوم وهناك أكثر من ألف جهاز. واكد ان ليس لدينا أي تعهد بالنسبة إلى مستوى تخصيب اليورانيوم، ومنظمة ​الطاقة الذرية​ الإيرانية ملزمة في بدء وتسريع أنشطة العلوم والبحوث النووية بناءً على المتطلبات الفنية، غير آبهة بالقيود والتضييقات".

ونوه كمالوندي إلى أن الوقت يضيق أمام الأوروبيين ويجب عليهم القيام بتعهداتهم للحفاظ على الاتفاق النووي، مؤكدا في الوقت ذاته، " نحن لا نقوم بأي عمل مخالف للقوانين ولن نعطي الأعداء أي ذريعة في هذا المجال".

وقال المتحدث باسم منظمة الطاقة النووية، طالما أن الأطراف الأخرى لا تفي بتعهداتها فلا تتوقعوا أن تفعل إيران ذلك، موضحا أنه "قد نصل إلى التنصل من كافة التعهدات التقنية إذ لم يبق الكثير من التفاصيل في هذا المجال".