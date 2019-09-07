السفير البابوي بات ليلته في دير دون بوسكو للراهبات الساليزيان في الحدث

بات ​السفير البابوي​ في ​لبنان​ جوزيف سبيتاري ليلته في دير دون بوسكو للراهبات الساليزيان في بلدة الحدث، حيث تناول الفطور الصباحي مع راعي أبرشية ​بعلبك​ ​دير الأحمر​ المارونية ​المطران حنا رحمة​، النائب ​أنطوان حبشي​، الآباء والراهبات، قبل بدء جولته التي ستشمل اليوم: دير راهبات الصليب وبيت الراحة في شليفا، مطرانية دير الأحمر، ​كاتدرائية مار جرجس​، اجتماع للكهنة في المطرانية يتخلله كلمة للسفير سبيتاري، لقاء مع النائب حبشي ورؤساء البلديات و​المخاتير​، جولة على الأبرشية وزيارة بعض المقامات والمشاريع، قداس في مزار ​سيدة بشوات​، وتلبية الدعوة إلى عشاء قروي في ساحة كنيسة مار مخايل في دير الأحمر.

في حين ستخصص الجولة يوم غد الأحد لزيارة ​البقاع الشمالي​، على أن تشمل ​القاع​، الهرمل، ​رأس بعلبك​، ​الجديدة​ ودير جبولة.

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