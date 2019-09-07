الاب بول قزي: فتح ملف تطويب البطريرك المكرم البطريرك اسطفان الدويهي

اشار طالب دعوى تطويب البطريرك اسطفان الدويهي الأب بول قزي الى انه جوابا على الرسالة التي طلبنا بموجبها فتح ملف دعوى اعلان قداسة البطريرك المكرم اسطفان الدويهي يوم الثلاثاء الماضي بتاريخ 3.9.2019، اتى الجواب صباح اليوم بفتح ملف تطويب البطريرك الدويهي ممهورا بختم وامضاء وموافقة رئيس مجمع القديسين الكردينال جيوفاني انجيلو بيتشو حيث كان لي الشرف بلقائه في جلسة خصصت للتكلم عن محتوى الملف العجائبي، والشكر على القرار بفتحه دون الانتظار للوقت المتعارف عليه في هذه الحالات، ولفت الى ان تجاوب الكردينال بيتشو كان رائعا، وقد حملنا اطيب التمنيات لغبطة الكردينال بشاره بطرس الراعي ولمحبي البطريرك الدويهي في ​لبنان​ والشرق، متمنيا ان تسلك دعوى التطويب مسلكها القانوني للوصول الى ما يريده الله منا.

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