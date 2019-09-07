درويش: ليس سهلا خفض الدين العام والتقشف ليس الحل

اشار النائب ​علي درويش​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى انه "ليس سهلا خفض ​الدين العام​ في ​لبنان​ ووضع السياسات اللازمة لذلك، ولكن الأكيد ان التقشف ليس الحل بل ثمة بدائل ملائمة لواقع المواطنين تبدأ بسياسات ضريبية أكثر عدلا والاتجاه نحو الاستثمارات المنتجة وتعزيز القطاعات الاقتصادية القوية في لبنان والحؤول دون تفاقم ​الفقر​ واللا مساواة".



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