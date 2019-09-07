أفيوني: بعض نواحي الخطة الاقتصادية انطلق وبطليعته خفض العجز

أشار وزير ​الدولة​ لشؤون الاستثمار عادل أفيوني في حديث اذاعي الى أن " المهم في لقاء ​بعبدا​ أنه لقاء سياسي مثّل كافة الافرقاء السياسيين لشرح صعوبة ​الوضع الاقتصادي​ والخطوط ​العريضة​ للاجراءات التي يجب اتخاذها ولتحقيق أكبر قدر ممكن من الاجماع على الخطة"، لافتا الى أن "المناكفات في كثير من الاوقات عطلت الأمور ورسالة رئيس الحريري ​سعد الحريري​ شددت على انه يجب وضع الخلافات السياسية جانبا للتركيز على هموم اللبنانيين وأهمها الهم الاقتصادي"، متمنيا أن "يتم التجاوب مع هذا الطلب".

ورأى أفيوني أن "بعض نواحي الخطة انطلق وفي طليعته خفض ​العجز​ وتطبيق ​الموازنة​ للوصول الى الأرقام التي التزمنا بها أو لنكون قريبين منها والجزء الثاني من الخطة هو موضوع الكهرباء وقد بدأنا تنفيذ الخطة فإذا حلّت ​أزمة الكهرباء​ نخفض عبءا كبيرا على الدولة".