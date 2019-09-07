أثنى نائب رئيس ​الحكومة​ ​غسان حاصباني​ في تصريح له عبر ​وسائل التواصل الاجتماعي​ على "كلام رئيس الحكومة ​سعد الحريري​ عن ١٥٠ معبرا غير شرعي"، معتبرا أنه "وبعد كلامه ساد صمت رهيب ممن كانوا يهبون لتغطية وجودها والتخفيف من أهميتها كلما تكلمنا عنها".

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كانت هذه تفاصيل خبر حاصباني: بعد كلام الحريري عن 150 معبرا صمت المستخفون بكلامنا عنها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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