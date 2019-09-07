تجميد مفعول تراخيص حمل الأسلحة في النبطية من 6/9 لغاية 11/9

أصدر وزير الدفاع الوطني ​الياس بو صعب​ قرارا جمد بموجبه مفعول تراخيص حمل الأسلحة (الصفة الخاصة والصفة لولبي) في ​محافظة النبطية​ إعتبارا من 2019/09/6 الساعة 8:00 ولغاية 2019/09/11 ضمنا . واستثنى القرار: أ- تراخيص حمل ​الاسلحة​ صفة دبلوماسية. ب - الصفة الخاصة الممنوحة لمرافقي الوزراء والنواب الحاليين والسابقين ورؤساء الاحزاب والشخصيات الدينية وموظفو السفارات الاجنبية عندما يكونون برفقة الشخصية فقط. Advertisements ج - تراخيص حمل ​السلاح​ الممغنطة . ولفت القرار الى ان كل مخالفة لاحكام هذا القرار تعرض مرتكبها لأشد العقوبات وبخاصة الملاحقة القضانية. وكلف ​قيادة الجيش​ بتنفيذ احكام القرار وإحالة المخالفين أمام ​القضاء العسكري​.

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