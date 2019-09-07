أفاد مراسل "​الخليج 365​" في ​حاصبيا​ عن نقل السوري م.م.أ. (35 عاما) الى ​مستشفى مرجعيون الحكومي​ بعد إصابته بجروح بليغة في رأسه نتيجة تعرضه للضرب بحجر من قبل مجهول، في ​بلدة كفركلا​ قضاء مرجعيون. وقد باشرت ​الأجهزة الأمنية​ تحقيقاتها لمعرفة ملابسات الحادث.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: نقل سوري الى مستشفى مرجعيون بعد إصابته بجروح نتيجة تعرضه للضرب بحجر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.