روسيا تحذر شبكات التواصل الاجتماعي من أي تدخل في انتخاباتها

وجهت هيئة رقابة الاتصالات في روسيا رسائل إلى شركات "غوغل" و"يوتيوب" و"فيسبوك" و"إنستغرام"، طالبتها فيها بمنع نشر أي دعايات في يومي 7 و8 سبتمبر.
وقالت الهيئة في بيان، أصدرته بمناسبة اقتراب يوم الانتخابات متعددة المستويات المقررة في 8 سبتمبر، إنها حذرت الشركات وشبكات التواصل الاجتماعي الأجنبية من انتهاك حظر الدعايات الانتخابية في "يوم الصمت" (7 سبتمبر)، وفي يوم التصويت بعينه (8 سبتمبر).
وأضافت أنه في حالة عدم تجاوب الشركات والشبكات الأجنبية مع هذه المطالب، ستعتبر روسيا ذلك "تدخلا في شؤون البلاد السيادية وتأثيرا عدائيا إعاقة لإجراء انتخابات ديمقراطية، كما أنها تحتفظ بحقها في الرد بما هو مناسب".
وفي 8 سبتمبر، ستشهد 85 منطقة روسية أكثر من 5 آلاف حملة انتخابية متفاوتة المستوى، من بينها انتخابات بلدية وانتخابات محافظي مقاطعات، إضافة إلى انتخابات فرعية لمجلس النواب (الدوما) الروسي.
المصدر: تاس
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