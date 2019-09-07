شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد: السودان يدخل مرحلة جديدة بتفاؤل كبير والان مع التفاصيل

قالت صحيفة "الاتحاد" الإماراتية إن الإمارات وقفت مع خيار الشعب السوداني ومساره السياسي ضمن الإطار الوطني الذي أدى إلى تشكيل المجلس السيادي بعد حوار مسؤول قاده المجلس العسكري وقوى المعارضة، واضعين نصب أعينهم مصلحة الوطن واستقراره، مدعومين بتطلعات الشعب المشروعة إلى مستقبل مزدهر لهم وللأجيال القادمة.

و أكدت الصحيفة، في افتتاحيتها، اليوم السبت، أيلول 07، 2019 أن الإمارات حرصت على تقديم الدعم للمسار السياسي والحوار السوداني إلى أن استطاع الوصول لتشكيل حكومة ستؤدي اليمين القانونية اليوم ممثلة لأغلب الأطياف والقوى السودانية، في مؤشر واضح على مستوى الوعي الوطني الذي تمتعت به جميع تلك الأطراف للوصول إلى صيغة ترضي الجميع، وتحمي الوطن من محاولات "الإخوان" إشاعة الفوضى والقتل.

و أضافت الصحيفة: يأتي اتصال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، مع رئيس المجلس السيادي عبدالفتاح البرهان، ليعطي دفعة للعلاقات الثنائية المميزة القائمة بين البلدين، ويؤكد استمرار وقوف الإمارات إلى جانب السودان الشقيق في سعيه نحو بناء الوطن وتحقيق التنمية.

واختتمت صحيفة "الإتحاد" افتتاحيتها بالقول : مرحلة جديدة يدخلها السودان بتفاؤل عقب نجاحه في هذه الخطوات، والإعلان عن اكتمال التشكيلة الحكومية، للانطلاق نحو الإنجاز، مستعيناً بأصدقاء ومحبي الشعب السوداني، وما تحقق من انفراجة كبيرة بوقف عقوبات دولية فرضت على السودان وشعبه جراء سياسات النظام السابق.