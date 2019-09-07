شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار الأمن القومي الأمريكي: إيران لن تحصل على أي إعفاء من العقوبات والان مع التفاصيل

أكد مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون، السبت، أن إيران لن تحصل على أي إعفاء من العقوبات التي تفرضها واشنطن عليها.

وقال بولتون، خلال تغريدة على تويتر، إن العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران مستمرة لحين توقف طهران عن الكذب ونشر الرعب.

وفيما يخص ناقلة النفط الإيرانية "أدريان داريا 1"، تابع بولتون "واهم من يعتقد أن ناقلة النفط الإيرانية لم تكن في طريقها إلى سوريا".

كما نشر مستشار الأمن القومي الأمريكي صورة ملتقطة من الأقمار الصناعية، بتاريخ 6 سبتمبر/أيلول الجاري تظهر ناقلة النفط الإيرانية قبالة القاعدة البحرية في طرطوس السورية.‎

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وكانت وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية قالت، أمس الجمعة، إن ناقلة النفط "أدريان داريا 1"، المفرج عنها من السلطات في مضيق جبل طارق، أفرغت حمولتها في أحد الموانئ السورية.

وقبل الإعلان الإيراني، كانت وزارة الخزانة الأمريكية حذرت من معاقبة أي جهة تحاول تزويد الناقلة الإيرانية بالوقود.

واحتجزت البحرية البريطانية الناقلة التي كانت تعرف سابقا باسم "جريس 1" قبالة جبل طارق في 4 من يوليو/تموز للاشتباه في نقلها النفط إلى سوريا في انتهاك للعقوبات الأوروبية.

وأفرجت حكومة جبل طارق عن الناقلة في 14 أغسطس/آب بعدما تلقت ضمانات رسمية مكتوبة من إيران بأن الناقلة لن تفرغ شحنتها البالغة 2.1 مليون برميل في سوريا.‎