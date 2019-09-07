شكرا لقرائتكم خبر عن صحف دولية تكشف عن أدلة جديدة تثبت تورط النظام القطري في عمليات مسلحة والان مع التفاصيل

كشفت صحف دولية عن أدلة جديدة تثبت تورط النظام القطري في عمليات مسلحة فى دول عربية، وخاصة داخل ليبيا بالتنسيق مع حكومة فايز السراج، في واقعة العثور على صواريخ «جافلين» الأمريكية في مدينة غريان جنوب العاصمة الليبية، حسبما أكد موقع مباشر قطر.

وفي تقرير نشره موقع «أفريكا إنتيليجنس» أشار خلاله إلى وجود علاقة مشبوهة تجمع بين فايز السراج ومايكل سولمان الشريك في شركة ميركوري للشئون العامة للضغط، والذي يعمل في الوقت نفسه ككبير لمستشاري السيناتور الأمريكي روبرت منينديز، الذي طالب بدوره بفتح تحقيق حول واقعة هذه الصواريخ.

وفي مطلع أبريل الماضي، تعاقد السراج مع شركة ميركوري للشئون العامة للضغط في واشنطن، والتي تعمل في مجال العلاقات العامة، بهدف محاولة تغيير الموقف الأمريكي من الجيش الوطني الليبي، وتحويل الموقف لصالح السراج المدعوم من قطر وتركيا.

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وترتبط شركة العلاقات العامة «ميركوري بابليك أفيرز»، بعلاقات خاصة مع نظام الحمدين؛ إذ تعمل لصالح النظام القطري وتسعى بشكل مستميت إلى تحسين صورة الدوحة، إذ سبق أن شاركت في مؤامرة إجرامية لنشر رسائل إليوت برويدي، وهو رجل أعمال وأحد أبرز جامعي التبرعات للحزب الجمهوري، الإلكترونية المخترقة إلى وسائل الإعلام البارزة، بعدما فضح جرائم تميم العار وحاشيته.

ويُحمّل السراج، المدعوم من النظام القطري، خزائن البنك المركزي الليبي 150 ألف دولار شهريا ضمن عقد سنوي قيمته 1.8 مليون دولار، ضمن هذا الاتفاق، بحسب ما أكدته صحيفة (بوليتيكو) الأمريكية، في 16 مايو الماضي.

وشددت إدارة التعاون والأمن الدولي بوزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، التزام الإمارات الكامل بقراري مجلس الأمن الدولي رقمي 1970 و1973 بشأن العقوبات وحظر السلاح.

وأكدت التزامها بالتعاون الكامل مع لجنة الخبراء التابعة للأمم المتحدة، داعية إلى خفض التصعيد وإعادة الانخراط في العملية السياسية التي تقودها المنظمة الدولية.