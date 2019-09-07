استمرار مسلسل نقض العهود.. إيران تقلص من جديد الالتزامات النووية

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رويترزالسبت 2019/9/7 09:59 ص بتوقيت أبوظبي
إيران تواصل تقليص الالتزام بالاتفاق النووي
استمرارا لمسلسل التنصل من الالتزامات ونقض العهود، كشف مسؤول إيراني عن تقليص بلاده من جديد الالتزام بالاتفاق النووي بداية من أمس الجمعة.
وأضاف المسؤول الإيراني، أن بلاده رفعت أي قيود على الأبحاث والتنمية كان الاتفاق النووي ينص عليها.
وأوضح أن إيران ستقوم بزيادة احتياطي اليورانيوم من خلال أكثر من 1000 جهاز للطرد المركزي، مضيفا أنه لا توجد تعهدات بالنسبة إلى مستوى التخصيب.
وقال المسؤول الإيراني إنه خلال الشهرين المقبلين سيصبح 164 جهازا من أجهزة الطرد المركزي من طراز "آي4" جاهزا للتشغيل .
وأشار إلى أن بلاده لديها القدرة على تخصيب اليورانيوم بما يتجاوز 20 في المئة ، لافتا إلى أنه يمكن التراجع عن قرار خفض الالتزام بالاتفاق النووي إذا أوفت الأطراف الأخرى بوعودها - على حد زعمه- .
وأكد أنه بعد التقليص الجديد للالتزام بالاتفاق النووي، أصبح بإمكان الصناعة النووية الإيرانية تحقيق أهدافها البعيدة المدى بسهولة.
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