صحيفة تسلط الضوء على مايقوم به تنظيم الحمدين في دعم وتمويل الإرهاب

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السبت 7 سبتمبر 2019

تميم

كتب متابعات_الخليج 365

سلطت صحيفة البيان الإماراتية في عددها الصادر اليوم السبت، الضوء على مايقوم به تنظيم الحمدين في دعم وتمويل الإرهاب على مستوى العالم.



وقالت الصحيفة في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان" فضائح قطر في دعم الإرهاب"، إنه لا تكاد تمر أيام إلا وتتكشف حقائق وأسرار جديدة حول نشاط تنظيم الحمدين القطري في دعم وتمويل الإرهاب على مستوى العالم منذ سنوات مضت، ولم تعد الدول الأربع المقاطعة لقطر تعطي اهتماماً للأزمة القطرية ولا لغوغاء الإعلام القطري، ولا للتصريحات والصيحات الجوفاء للمسؤولين في الدوحة، حيث باتت فضائح قطر حديث الإعلام الغربي، وكلما تكشفت فضيحة جرّت وراءها فضائح أخرى.

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وأضافت الصحيفة، أن المسلسل القطري لدعم وتمويل الإرهاب متواصل ومرتبط بخيوط التمويل في الداخل والخارج، وها هي آخر الفضائح يكشف عنها فيلم وثائقي فرنسي بلجيكي مشترك، يبث قريباً على قناة "آر تي بي إف" البلجيكية، يكشف تفاصيل جديدة تتعلق بملف تمويل قطر للجماعات الإرهابية في دول أوروبية.

وأشارت الصحيفة، إلى أن الفيلم استند على آلاف الوثائق السرية، التي تثبت تمويل قطر لمؤسسات ومخطّطات لصالح تنظيم الإخوان الإرهابي في دول أوروبية عدة، كما يسلط الضوء على خفايا مؤسسة قطر الخيرية، وهو الاسم البراق والخادع، الذي سخّره تنظيم الحمدين لتمويه مساعيه المتطرفة في أوروبا.

ولفتت الصحيفة، إلى أن فضائح هذا الفيلم الوثائقي تأتي بعد أشهر من كشف كتاب فرنسي حمل عنوان "أوراق قطرية"، دعم قطر لمؤسسات ومشاريع مرتبطة بتنظيم الإخوان الإرهابي في عدد من دول أوروبا من بينها فرنسا وسويسرا حيث عرّى الكتاب الذي صدر في أبريل الماضي، جوانب من الدعم السخي، الذي تقدمه قطر لتنظيمات الإخوان، كما كشف موقع "ذا إنڤيستيجيتيڤ جورنال" البريطاني عن التمويل الذي تلقته جماعة الإخوان في هولندا من سلطات الدوحة، ليتواصل مسلسل فضائح "عرابي الإرهاب" في تنظيم الحمدين.