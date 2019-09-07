الإمارات تمد سكان اليمن بمساعدات طبية لمواجهة الكوليرا

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السبت 7 سبتمبر 2019

صورة أرشيفية

كتب متابعات_الخليج 365

تواصل الإمارات دعمها للقطاع الصحي في الساحل الغربي لمواجهة وباء الكوليرا، الذي هاجم السكان مع موسم هطول الأمطار.



ونفذ الهلال الأحمر الإماراتي خلال يوليو وأغسطس، حملات مكثفة في مختلف مديريات الساحل الغربي بمحافظتي تعز والحديدة، عبر فرق طبية وعيادات متنقلة، وجرى تزويد المستشفيات الحكومية والوحدات والمراكز الصحية بالأدوية والمحاليل الوريدية اللازمة.

وشمل الدعم تزويد المستشفيات بدفعات متتالية من الأدوية اللازمة، خاصة في مديريتي الوازعية والمخا بمحافظة تعز، وحيس والتحيتا بمحافظة الحديدة.

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سيرت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي عيادات متنقلة إلى بلدات المتينة والغويرق والسويق والذكير، وهي بلدات نائية ساحلية جنوب غرب مديرية التحيتا لإنقاذ 280 أسرة.

ونفذت الفرق الطبية التابعة للهلال حملات مكثفة استمرت 20 يوما في مديرية موزع، و16 يوما في مديرية الوازعية؛ حققت خلالها نجاحا كبيرا في مكافحة الوباء.

وأكد ممثل الهلال الأحمر الإماراتي في الساحل الغربي أن فرق الهلال الطبية تراقب عن كثب الوضع الصحي في كامل المديريات المحررة، مشددا أنها لن تتوانى عن تقديم كل ما يلزم من خدمات صحية، ترجمة لما تولية الإمارات من اهتمام بالقطاع الصحي في كافة المديريات والمحافظات اليمنية المحررة.

وثمنت جهات الاختصاص الدور الكبير والدعم السخي من الإمارات في تخفيف معاناة المواطنين اليمنيين وإنقاذ حياتهم.