وزير الخارجية الأمريكي: تقليص إيران لالتزاماتها النووية "مرفوض"

اعتبر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الجمعة، أن قرار إيران بخفض التزاماتها الواردة في الاتفاق النووي في شكل أكبر هو أمر "مرفوض".



وصرح بومبيو لإذاعة محلية خلال زيارة لولاية كنساس "أعلنوا للتو أنهم سيواصلون القيام بمزيد من الأبحاث والتطوير لأنظمتهم العسكرية النووية. هذا أمر مرفوض".

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