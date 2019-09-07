منظمة التعاون الإسلامي ترحب بتشكيل الحكومة الانتقالية في السودان

Advertisements Advertisements السبت 7 سبتمبر 2019 صورة أرشيفية كتب Advertisements متابعات_الخليج 365 أعلنت منظمة التعاون الإسلامي ترحيبها بتشكيل الحكومة الانتقالية في جمهورية السودان، وذلك بعد إعلان رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك التشكيل الوزاري الجديد.

وعبر الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين في بيان له، عن ترحيبه بالتشكيل الوزاري، وأعرب عن أمله أن تسهم هذه الخطوة في تعزيز السلام والأمن والتنمية للسودان العزيز ، مؤكدا وقوف المنظمة مع جمهورية السودان، في عملية إعادة البناء وتحقيق السلام والأمن. Advertisements Advertisements

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