الخارجية السودانية تعمل على إجلاء رعاياها من أفريقيا الوسطى

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السبت 7 سبتمبر 2019

صورة أرشيفية

كتب متابعات_الخليج 365

قالت وزارة الخارجية السودانية، السبت، إنها تعمل على إجلاء رعاياها من مدينة بيروا بأفريقيا الوسطى إلى العاصمة بانقي بعد اندلاع اشتباكات قبلية دامية..



وأكدت الوزارة في بيان تلقته”سطر”، وفاة أحد العاملين المحليين بقنصلية السودان في بيراو التي تقع على بعد 65 كلم من الحدود مع السودان.

وتشهد المدينة الحدودية مع السودان اشتباكات قبلية اندلعت شرارتها الأسبوع الماضي إثر مقتل نجل سلطان المدينة.

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وأضاف البيان” نتيجة لهذه الأحداث لجأ المواطنين السودانيين بالمدينة إلى مباني القنصلية. ولاتزال هناك مخاوف من تعرضهم للهجوم من إحدى المجموعتين المتقاتلتين”.

وتابع” تعمل قنصليتنا في بيراو على اجلاء المواطنين السودانيين الى بانغي بطائرات الأمم المتحدة”.

وشدد البيان على أن الوزارة تتابع الأوضاع عن كثب عبر سفارتها في بانغي والقنصلية العامة ببيروا، واللتان تبذلان كل ما في وسعهما لتأمين وحماية المواطنين بالتعاون مع سلطات أفريقيا الوسطى وقوات حفظ السلام الأممية.

وسقط عدد كبير من القتلى في الصراع القبلي بالمنطقة كما أحرقت العديد من المنازل والمتاجر.