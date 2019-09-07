قطاع الصناعة النووية يطالب ترامب باستكمال التعدين عن اليورانيوم

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السبت 7 سبتمبر 2019
صورة أرشيفية
كتب
متابعات_الخليج 365
دعت صناعة الطاقة فى الولايات المتحدة، إدارة الرئيس دونالد ترامب، إلى استئناف التعدين عن اليورانيوم وتخصيبه من خلال تخصيص أموال عن طريق برنامج يعود إلى فترة الحرب الباردة .
وفى رسالة بعث بها معهد الطاقة النووية، إلى مستشار الأمن القومى جون بولتون، ومستشار البيت الأبيض الاقتصادى لارى كودلو، فى 18 أغسطس، الماضى، إدارة ترامب على الموافقة على تخصيص أموال من خلال قانون الإنتاج الدفاعى الصادر فى سنة 1950 لإنتاج الوقود المحلى للاحتياجات الدفاعية وتعزيز الاحتياطيات الاتحادية من اليورانيوم لمحطات الكهرباء النووية.
وحث معهد الطاقة النووية فى الرسالة التى اطلعت رويترز على نسخة منها على تخصيص أموال مباشرة (لم يحدد قيمتها) إما لمرفق أمريكى أو شركة محلية لإنتاج اليورانيوم لبيع اليورانيوم الأمريكى الأصل لمرفق" لإنتاج الكهرباء.
وقالت الرسالة: "أقوى دعم يمكن للحكومة الاتحادية تقديمه لصناعات التعدين والتحويل والتخصيب المحلية هى تلبية الاحتياجات الأمنية العامة للحكومة بعقود طويلة الأجل".
ويشكك بعض الخبراء فى ضرورة اتخاذ مثل هذه الإجراءات قائلين إن الولايات المتحدة تملك قدرا من مخزونات اليورانيوم بما فى ذلك فى مجمع الأمن الوطنى واي-12 فى ولاية تنيسى من أجل الغواصات وحاملات الطائرات والأسلحة والطاقة يكفى لعشرات السنين.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.