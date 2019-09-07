الشرق الأوسط:مخاوف في الأمم المتحدة من تفكك مظلة الحماية الدولية للبنان

ذكرت صحيفة "​الشرق الأوسط​" أن دبلوماسيين في ​الأمم المتحدة​ عبروا عن "مخاوف" من تزايد الخلافات بين أعضاء ​مجلس الأمن​ حيال ملف ​لبنان​، مما ينذر بـ"تفكك" ما عده كثيرون "مظلة الحماية الدولية" التي ساهمت خلال نحو عقد في توفير استقرار نسبي للبلاد، رغم الأوضاع الداخلية الهشة، وما جلبه النزاع السوري والتوترات الإقليمية، بحسب "الشرق الأوسط".

وظهرت هذه المخاوف في وقت واجهت فيه الدبلوماسية الفرنسية صعوبات أمام إصدار بيان من مجلس الأمن يعبر عن "القلق البالغ" من الانتهاكات الأخيرة عبر الحدود اللبنانية - الإسرائيلية، مع التنديد بـ"كل الانتهاكات للخط الأزرق، أكانت من الجو أو من البر".

وتركزت الجهود الدولية خلال الأيام الماضية من أجل "الحيلولة دون تفكك الإجماع الدولي على حماية استقرار لبنان بسبب تصاعد التوترات الإقليمية والدولية".