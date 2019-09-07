لفت عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب ​بلال عبدالله​، في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي الى أنه كتن يتمنى "لو أن لقاء ​بعبدا​ الاقتصادي تطرق إلى موضوع العشرة آلاف موظف غير الشرعي، وكيفية تشريع وجودهم في ملاكات ​الدولة​ ومؤسساتها، كذلك السبيل إلى الإفراج عن مراسيم تعيين الناجحين في ​مجلس الخدمة المدنية​، ولكن يبدو أن العمل فقط يجري على إيقاع سيدر ومؤسسات النقد الدولية وشروطها".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عبدالله: العمل فقط يجري على إيقاع سيدر ومؤسسات النقد الدولية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.