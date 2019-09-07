قاسم هاشم عن لقاء الإشتراكي وحزب الله: لقاء مصالحة ومصارحة جديد

علق عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​قاسم هاشم​، في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي علق اللقاء الذي سيعقد اليوم بين "​الحزب التقدمي الإشتراكي​" و"​حزب الله​"، مشيرا الى أن "اليوم لقاء مصالحة ومصارحة جديد على طريق تمتين وحدة الموقف الداخلي في ظل الظروف والتحديات التي تواجه وطننا والمنطقة العربية وما ينتظرنا ونحن على مسافة قريبة من الإعلان عن ​تفاصيل​ ​صفقة القرن​"، مشيرا الى أنها "احدى مبادرات رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ الاطفائي الانقاذي حارس الوحدة الوطنية. كيف لا وهو الامين على مدرسة الوحدة الداخلية افضل واهم عوامل مواجهة العدو وداعميه وحاضنيه. بوركت جهودك دولة الرئيس فكم يحتاج ​لبنان​ والأمة الى هذه القامات رجال ​الدولة​ في زمن الصعاب، زمن اصبحوا رجال الدولة عملة نادرة".

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