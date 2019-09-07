انفجار في سوق شعبي جنوبي الفلبين يؤدي إلى إصابة 7 أشخاص

أعلن الجيش الفلبيني عن إصابة ما لا يقل عن سبعة أشخاص في انفجار وقع في سوق عمومي جنوبي الفلبين.
واشار الجيش في بيان له الى أن "المسؤول عن الانفجار هي جماعة متشددة تعمل في مدينة إيسولان ذات الأغلبية المسيحية بإقليم سلطان قدرات".
واكد المتحدث العسكري الجنرال العسكري أرفين ايناسينس إن "شحنة ناسفة بدائية وضعت بجانب دراجة نارية مركونة"، مضيفا: "وأدى تفجير قام به أشخاص يشتبه بأنهم أعضاء في جماعة مؤيدة لتنظيم "داعش" الإرهابي إلى إصابة مالا يقل عن 18 شخصا في مطعم في سلطان قدرات بمنطقة مينداناو في نيسان".
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