انفجار في سوق شعبي جنوبي الفلبين يؤدي إلى إصابة 7 أشخاص

أعلن الجيش ​الفلبين​ي عن إصابة ما لا يقل عن سبعة أشخاص في ​انفجار​ وقع في سوق عمومي جنوبي الفلبين.

واشار الجيش في بيان له الى أن "المسؤول عن الانفجار هي جماعة متشددة تعمل في مدينة إيسولان ذات الأغلبية ​المسيحية​ بإقليم سلطان قدرات".

واكد المتحدث العسكري الجنرال العسكري أرفين ايناسينس إن "شحنة ناسفة بدائية وضعت بجانب ​دراجة نارية​ مركونة"، مضيفا: "وأدى ​تفجير​ قام به أشخاص يشتبه بأنهم أعضاء في جماعة مؤيدة لتنظيم "داعش" الإرهابي إلى إصابة مالا يقل عن 18 شخصا في مطعم في سلطان قدرات بمنطقة مينداناو في نيسان".