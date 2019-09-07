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مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيلتقي مسؤولين إيرانيين

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أعلنت ​الوكالة الدولية للطاقة الذرية​، في بيان أنّ "المدير العام بالوكالة للوكالة الدوليّة للطاقة الذرّية كورنيل فيروتا سيتوجّه إلى ​طهران​ السبت للقاء مسؤولين ​إيران​يّين كبار الأحد في الثامن من أيلول".

وأوضحت الوكالة أنّ "هذه الزيارة تندرج في إطار التواصل القائم بين الوكالة الدولية للطاقة الذرّية وإيران"، مشيرة الى أنّ هذا الأمر يشمل عمليّة "التحقّق والمراقبة التي تقوم بها الوكالة في إيران بموجب" اتّفاق ​فيينا​ حول البرنامج ​النووي الإيراني​.

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