بسبب 250 يورو.. إلغاء رحلة طيران إلى فيينا

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty رحلة الطيران كانت إلى فيينا

وقالت الوكالة، الجمعة، إن الدين نابع من رحلة لشركة "أدريا إيروايز" حجزها المواطن النمساوي عائدا من اليونان عام 2017، ولكنها ألغيت بالنهاية.

وأضافت أن المواطن النمساوي رفع القضية إلى منظمة معنية بحقوق المسافرين، والتي حولتها في نهاية المطاف إلى محكمة لتقضي الأخيرة لصالح المسافر.

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وألغيت رحلة، الخميس، القصيرة من العاصمة السلوفينية ليوبليانا إلى فيينا بعدما ظهر عميل لدى جهاز إنقاذ قانون نمساوي بالمطار برفقة عناصر من الشرطة ومحام.

وبعد إلغاء الرحلة، نقلت "أدريا إيروايز" المسافرين على متن حافلة.