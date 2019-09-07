جائزة مليونية لعلماء "الثقب الأسود"

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty انجزت صورة الثقب بفضل بيانات متزامنة مجمّعة من 8تلكسوبات

وكان الفريق الدولي "إيفنت هورايزن تلسكوب"، الذي يرأسه عالم الفلك الأميركي شيب دولمان من معهد الفيزياء الفلكية هارفرد-سميثسونيان قد تصدر أخبار العالم في 10 أبريل مع نشر صورة الثقب الأسود "إم 87" المحاط بهالة مشعّة.

وأنجزت هذه الصورة بفضل بيانات متزامنة مجمّعة في أبريل 2017 من 8 تلكسوبات راديوية موجّهة نحو "إم 87"، ما أتاح رصد ملامح الثقب الأسود بالتفصيل، وذلك للمرة الأولى في التاريخ، وتأكيد النظريات بشأن هيكلية هذه الأجسام الفلكية.

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وقال شيب دولمان "طوال سنوات، كنت أردّد على مسمع الناس أننا سنحصل على صورة لثقب أسود، وكانوا يجيبونني إنهم لن يصدّقوا الأمر إلا وقت مشاهدة الصور. وكانت الأوساط العلمية تشكّك في الأمر أيضا".

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ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن دولمان قوله "عندما نقدم على هذا الإنجاز ونتوصل أخيرا إلى دليل، نشعر بالفخر لأننا فتحنا مجال أبحاث جديدا".

يذكر أن جائزة "بريكثرو برايز" أطلقت بمبادرة من مقاولين في سيليكون فالي لمكافأة الإنجازات في مجال البحث الأساسي.

وتمنح الجائزة أيضا في فئات علوم الأرض والرياضيات والفيزياء الأساسية. وكافأت في نسختها الثامنة باحثين أجروا دراسات عن البدانة وتشيّخ الخلايا والأوجاع والخرف، فضلا عن القيمين على ابتكار مفهوم الجاذبية الفائقة.